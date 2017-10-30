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Мысли солдата

30.10.2017 17:25
Мысли солдата

Отрывок из драмы «Последний развевающийся флаг» с Брайаном Крэнстоном, Стивом Кареллом и Лоуренсом Фишбёрном в ролях. Режиссером картины выступил Ричард ЛинклэйтерОтрочество», «Под кайфом и в смятении»). 

Лента является сиквелом классического роуд-бадди-муви «Последний наряд» 1973 года. Действие «Последнего развевающегося флага», как и одноименного романа Дэррила Пониксэна, развернется через 40 лет после событий «Последнего наряда». Трое старых друзей, ветеранов войны во Вьетнаме, воссоединяются вновь, для того чтобы отправить в последний путь с надлежащими почестями сына одного из них, погибшего в первые дни войны в Ираке.

В широком прокате фильм стартует 9 ноября.

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