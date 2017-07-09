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На пороге войны

09.07.2017 13:20
На пороге войны

Зарубежный тизер седьмого сезона «Игры престолов», в который попали несколько новых кадров. Долгожданное возвращение эпической фэнтези-драмы от HBO запланировано на 16 июля.

В конце прошлого сезона драконы Дейнерис и её необъятное войско направлялись к Вестеросу, где Серсея стала королевой после смерти своих детей. Армия же Короля Ночи направляется на юг, и битва будет неизбежной. Укороченный (7 вместо традиционных 10 серий) и предпоследний по счету седьмой сезон приближает грандиозную телесагу к финалу Игры. Ключевые участники в сборе, Вестерос на пороге великой войны. На этот раз создатели собираются побить собственный рекорд зрелищности, потеснив самое яркое сражение в истории сериала – прошлогоднюю «битву бастардов».

Седьмой сезон экранизирует незавершенные книги Джорджа Р. Р. Мартина. Шоураннерами снова выступили Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс. В качестве режиссеров 7 новых эпизодов значатся Алан Тэйлор, Джереми Подесва, Марк Майлод и Мэтт Шекман.

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