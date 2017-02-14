Находка Кенни

Опубликован свежий постер картины «Золото», основанной на реальных событиях. Мэттью МакКонахи воплощает образ разорившегося бизнесмена, который отправляется на поиски пропавшего золота.

Картина расскажет о скандале 1993 года, связанным с корпорацией Bre-X Mineral, когда в джунглях Индонезии было найдено большое количество золота. Кенни Уэллс ‒ невезучий полуаферист, бесконечно влюбленный в золото, решает, что больше так он жить не может и отправляется на поиски благородного металла. Прихватив с собой такого же невезучего геолога Майкла Акосту (Эдгар Рамирес), он приезжает в Индонезию, где разворачивает лагерь старателей.

Несмотря на видимые неудачи и крайне малую вероятность успеха, парочка все же натыкается на золотоносную жилу. Позднее становится известно, что примерная сумма залежей золота составляет несколько миллиардов долларов. Дела Уэллса начинают стремительно идти в гору, у него теперь свой собственный бизнес. Но все не так просто, как кажется: вместе с находкой эти ребята нашли кучу приключений на свою голову. Стоит помнить, что там, где огромные деньги, всегда и огромный риск вне зависимости от того, насколько деньги «чисты».

Также в актерском составе значатся Брайс Даллас Ховард, Тоби Кеббелл, Рэйчел Тейлор, Кори Столл, Брюс Гринвуд, Лора Мартинез-Каннингем, Джошуа Харто, Кристен Рейкс и другие. Спродюсировали ленту Боб и Харви Вайнштейны, над сценарием работали Патрик Мэссетт и Джон Зинман, а режиссером выступил Стивен Гейган.

Российская премьера «Золота» намечена на 2 марта.