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Находка Кенни

14.02.2017 16:45
Находка Кенни

Опубликован свежий постер картины «Золото», основанной на реальных событиях. Мэттью МакКонахи воплощает образ разорившегося бизнесмена, который отправляется на поиски пропавшего золота. 

Картина расскажет о скандале 1993 года, связанным с корпорацией Bre-X Mineral, когда в джунглях Индонезии было найдено большое количество золота. Кенни Уэллс ‒ невезучий полуаферист, бесконечно влюбленный в золото, решает, что больше так он жить не может и отправляется на поиски благородного металла. Прихватив с собой такого же невезучего геолога Майкла Акосту (Эдгар Рамирес), он приезжает в Индонезию, где разворачивает лагерь старателей. 

Несмотря на видимые неудачи и крайне малую вероятность успеха, парочка все же натыкается на золотоносную жилу. Позднее становится известно, что примерная сумма залежей золота составляет несколько миллиардов долларов. Дела Уэллса начинают стремительно идти в гору, у него теперь свой собственный бизнес. Но все не так просто, как кажется: вместе с находкой эти ребята нашли кучу приключений на свою голову. Стоит помнить, что там, где огромные деньги, всегда и огромный риск вне зависимости от того, насколько деньги «чисты».

Также в актерском составе значатся Брайс Даллас ХовардТоби Кеббелл, Рэйчел Тейлор, Кори СтоллБрюс ГринвудЛора Мартинез-КаннингемДжошуа ХартоКристен Рейкс и другие. Спродюсировали ленту Боб и Харви Вайнштейны, над сценарием работали Патрик Мэссетт и Джон Зинман, а режиссером выступил Стивен Гейган.

Российская премьера «Золота» намечена на 2 марта.

 

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