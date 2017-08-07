Напарник Уэйда

Райан Рейнольдс дал взглянуть на Джоша Бролина в образе мутанта Кэйбла из второй части «Дэдпула». Также компанию заглавному герою в сиквеле составит мутантка Домино, роль которой исполняет Зази Битц (первые кадры с ней Рейнольдс выложил на прошлой неделе).

Кроме того, в «Дэдпуле 2» появятся Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой и Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей». Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек Кеси («Штамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер»).

Режиссерское кресло занимает Дэвид Лейтч («Джон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю Годдард («Хижина в лесу», «Сорвиголова»).

В российском прокате «Дэдпула 2» можно будет увидеть с 31 мая 2018 года.