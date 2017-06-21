Найти репликантов

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Новости кино

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21.06.2017 21:00
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Появился ролик о создании киберпанковской ленты «Бегущий по лезвию 2049» с закадровыми комментариями от Райана Гослинга, Харрисона Форда, Дени Вильнёва, Ридли Скотта, выступившего продюсером проекта, оператора Роджера Дикинса и других.

После событий первой картины прошло 30 лет. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда, бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Джаред ЛетоРобин РайтАна де АрмасДэйв БатистаМаккензи ДэвисСильвия ХуксЛенни ДжеймсБаркхад Абди, Хиам Аббасс, Давид Дастмалчян  Карла Джури и Эдвард Джеймс Олмос.

Российская премьера «Бегущего по лезвию 2049» намечена на 5 октября.

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