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Назад к хоббитам

04.11.2017 13:40
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Amazon Studios хотят заполучить свой аналог «Игры престолов» и ведут переговоры с Warner Bros. Television по поводу создания телевизионной адаптации фэнтези-цикла «Властелин колец».

Variety сообщают, что переговоры проходят на самом высоком уровне: помимо представителей WB и наследников Дж.Р.Р. Толкина в них лично участвует нынешний глава студии Amazon Джефф Безос. Проект находится на самой ранней стадии разработки, поэтому никакие подробности о сюжете, участниках каста и дате начала съемок / выходе сериала на экраны на данный момент не называются.

 

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