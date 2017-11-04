Назад к хоббитам

Amazon Studios хотят заполучить свой аналог «Игры престолов» и ведут переговоры с Warner Bros. Television по поводу создания телевизионной адаптации фэнтези-цикла «Властелин колец».

Variety сообщают, что переговоры проходят на самом высоком уровне: помимо представителей WB и наследников Дж.Р.Р. Толкина в них лично участвует нынешний глава студии Amazon Джефф Безос. Проект находится на самой ранней стадии разработки, поэтому никакие подробности о сюжете, участниках каста и дате начала съемок / выходе сериала на экраны на данный момент не называются.