Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Просто такая сильная любовь….
10 кинозвезд, вступавших в брак с одним и тем же человеком дважды
За далью даль.
10 подарков Роальда Даля мировому кино
Мальчишки и девчонки…!
10 лучших советских детских фильмов о детях
Зал ожидания.
15 сиквелов, которые ждали много лет
Недурная привычка.
20 самых кассовых франшиз
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Назад за руль

26.10.2017 14:30
Назад за руль

Джастин Лин планирует вернуться к франшизе «Форсаж» и занять режиссерское кресло девятого и десятого фильма, которые станут заключительными. До этого о своем желании затащить Лина (снявшего четыре части экшн-цикла) обратно к «Форсажам» заявлял сам Вин Дизель.

На данный момент «Форсаже 9» обзавелся только датой релиза ‒ 10 апреля 2020 года. Чуть раньше, 26 июля 2019-го, состоится премьера спин-оффа, посвященного персонажам Дуэйна «Скалы» Джонсона и Джейсона Стэйтэма. Режиссером проекта собирается выступить Шейн БлэкЖелезный человек 3», «Поцелуй навылет»).

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Верная ставка. 10 грядущих картин, которым по силам собрать миллиард долларов (Евгений Ухов, Film.ru)
19.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Верная ставка

Заработать в прокате миллиард долларов до сих пор считается в Голливуде грандиозным достижением  →
Будем жечь!. 15 неожиданных ролей, способных украсить грядущие фильмы (Евгений Ухов, Film.ru)
06.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Будем жечь!

Не важно, сколько денег вложено в бюджет картины, или какого уровня спецэффекты приготовлены для проекта, самую большую роль в успехе фильмов продолжают играть актеры  →
Чем бы дитя ни тешилось…. 15 необычных хобби звезд кино (Евгений Ухов, Film.ru)
02.05.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Чем бы дитя ни тешилось…

«Когда остаются игрушки одни, во что, интересно, играют они?» - спрашивали герои детского мультфильма. Мы немного переиначим эту фразу и спросим, а чем занимаются актеры в то время,...  →
Братские судьбы. 10 знаменитых актеров и актрис, у которых есть незнаменитые близнецы (Борис Иванов, Film.ru)
13.04.2016
Борис Иванов, Film.ru

Братские судьбы

Рождение в один день и от одной матери делает людей близнецами, но не делает их одинаковыми. В Голливуде есть равно знаменитые двойняшки вроде сестер Олсен, но куда больше известных актеров, чьи...  →
Народные герои. 10 успешных режиссеров, которых не любят критики (Борис Иванов, Film.ru)
30.03.2016
Борис Иванов, Film.ru

Народные герои

Режиссер может пользоваться любовью критиков и при этом снимать международные прокатные хиты. Однако это скорее исключение, чем правило. Куда чаще бывает так, что обласканный критикой постановщик с...  →
Фоторепортаж: Премьера фильма "Форсаж 5"
26.04.2011

Фоторепортаж: Премьера фильма «Форсаж 5»

23 апреля в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Форсаж 5». Среди гостей мероприятия были и исполнители главных ролей актеры Дуэйн Джонсон и Вин Дизель.  →
Фоторепортаж: Джастин Лин
06.04.2009

Фоторепортаж: Джастин Лин

 →
Фоторепортаж: Вин Дизель в Москве
23.03.2009

Фоторепортаж: Вин Дизель в Москве

В Москву приехали звезды фильма «Форсаж 4». Вин Дизель, Пол Уокер, Мишель Родригес, Джордана Брюстер и режиссер Джастин Лин покорно ежились под пронизывающим ветром на крыше отеля Риц. А вечером...  →
показать еще

Новости по теме

09.10.2017
Вин Дизель о переносе «Форсажа 9» и спин-оффе Скалы и Стэйтэма.
07.10.2017
Назван режиссер спин-оффа «Форсажа» о Скале и Стэйтэме.
06.10.2017
Спин-офф «Форсажа» про Стэйтэма и Скалу получил дату релиза.
05.10.2017
Премьера девятого «Форсажа» отложена на год.
03.08.2017
Вин Дизель и создатели «Форсажа» готовят ребут «Полиции Майами».

 

Свежие рецензии


Главное

Вот это поворот!
08:00
Вот это поворот!
12 ролей, к трудностям которых актеры оказались не готовы
Дел невпроворот
24.10
Дел невпроворот
12 загадок, которые должен раскрыть второй сезон «Очень странных дел»
Я и лошадь, я и бык…
23.10
Я и лошадь, я и бык…
10 знаменитых голливудских матерей-одиночек
Я это не надену!
22.10
Я это не надену!
13 актеров, ненавидящих костюмы, в которых им приходилось сниматься
Пионеры и принцессы
21.10
Пионеры и принцессы
10 лучших советских «хулиганских» киносказок
Ярмарка вакансий
20.10
Ярмарка вакансий
10 ролей, которые никто в Голливуде не хотел играть
Говорящие с призраками
17.10
Говорящие с призраками
12 лучших «воображаемых друзей» в кино и на ТВ
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 голливудских картин, снятых под контролем военных 12 голливудских картин, снятых под контролем военных
11 фильмов, которым пересъемки пошли на пользу 11 фильмов, которым пересъемки пошли на пользу
Еще 12 киногероев, забредших в чужие фильмы Еще 12 киногероев, забредших в чужие фильмы
12 звезд, изуродовавших себя пластическими операциями 12 звезд, изуродовавших себя пластическими операциями
13 фильмов о кухнях народов мира 13 фильмов о кухнях народов мира
15 самых очаровательных киношных женщин-копов 15 самых очаровательных киношных женщин-копов

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть