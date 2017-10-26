Назад за руль

Джастин Лин планирует вернуться к франшизе «Форсаж» и занять режиссерское кресло девятого и десятого фильма, которые станут заключительными. До этого о своем желании затащить Лина (снявшего четыре части экшн-цикла) обратно к «Форсажам» заявлял сам Вин Дизель.
На данный момент «Форсаже 9» обзавелся только датой релиза ‒ 10 апреля 2020 года. Чуть раньше, 26 июля 2019-го, состоится премьера спин-оффа, посвященного персонажам Дуэйна «Скалы» Джонсона и Джейсона Стэйтэма. Режиссером проекта собирается выступить Шейн Блэк («Железный человек 3», «Поцелуй навылет»).
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