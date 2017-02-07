Наверх
Фильмы 2017 Невеста Притяжение Звонки Лего. Фильм: Бэтмен На пятьдесят оттенков темнее Джон Уик 2 Великая Стена Обитель зла: Последняя глава Защитники
Кто на свете всех глупее, но румяней и белее?
15 киноблондинок, тупых, но любимых
Боевое братство.
10 голливудских звезд, служивших в армии
Живые и мертвые.
11 звезд, воссозданных с помощью спецэффектов
С нами не забалуешь!
15 российских фильмов, которые нельзя пропустить в 2014 году
Отказники: Роберт Дауни-мл.
13 фильмов, в которых мог сняться Роберт Дауни-мл.
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Нестареющий воин

07.02.2017 00:40
Нестареющий воин

Появился первый полноценный трейлер 5 сезона мультсериала «Самурай Джек», созданного Геннадием Тартаковским. Долгожданное возвращение проекта на малые экраны состоится 11 марта.

После событий предыдущего сезона прошло много лет, и время не пощадило Джека. Аку уничтожил все временные порталы, в результате чего наш самурай перестал стареть. Кажется, будто теперь он вынужден бесцельно бродить по Земле целую вечность. Но прошлое Джека преследует его, как и культ ассасинов, мечтающих убить героя, чтобы восславить Аку.

 

Опрос Film.ru

?
Понравился ли вам первый трейлер нового сезона мультсериала «Самурай Джек»?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Не только утки. 20 лучших американских мультсериалов (Борис Иванов, Film.ru)
11.10.2014
Борис Иванов, Film.ru

Не только утки

Двадцать лучших, на наш взгляд, американских мультсериалов последних десятилетий  →

Новости по теме

05.02.2017
Промо-ролик нового сезона «Самурая Джека».
05.07.2016
Ролик о создании 5 сезона «Самурая Джека».
03.12.2015
Объявлен новый сезон мультсериала «Самурай Джек».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 опасностей, таящихся в космосе 15 опасностей, таящихся в космосе
12 незаслуженно закрытых сериалов 12 незаслуженно закрытых сериалов
15 фильмов об опасностях морских глубин 15 фильмов об опасностях морских глубин
10 западных звезд, которые жалеют, что раздевались в кадре 10 западных звезд, которые жалеют, что раздевались в кадре
16 наиболее дерзко ограбленных кинозвезд 16 наиболее дерзко ограбленных кинозвезд
17 фильмов о незабываемом дне 17 фильмов о незабываемом дне

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть