Нестареющий воин

Появился первый полноценный трейлер 5 сезона мультсериала «Самурай Джек», созданного Геннадием Тартаковским. Долгожданное возвращение проекта на малые экраны состоится 11 марта.

После событий предыдущего сезона прошло много лет, и время не пощадило Джека. Аку уничтожил все временные порталы, в результате чего наш самурай перестал стареть. Кажется, будто теперь он вынужден бесцельно бродить по Земле целую вечность. Но прошлое Джека преследует его, как и культ ассасинов, мечтающих убить героя, чтобы восславить Аку.