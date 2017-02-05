Ожидание воина

Adult Swim поделились первым промо-роликом нового сезона легендарного мультсериала «Самурай Джек», созданного Геннадием Тартаковским. Премьера пятого сезона намечена на 11 марта.

Первые четыре сезона шли на Adult Swim с 2001-го по 2004-й годы, затем приключения титульного персонажа продолжились в виде комикса. По словам Тартаковского, он несколько лет работал над полнометражной версией «Самурая Джека», но потом все же решил завершить историю, выпустив мини-сериал, на создание которого канал дал добро. Однако с концовкой 4-го сезона продолжение связано не будет и представит нам единый, сквозной сюжет.