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Ожидание воина

05.02.2017 10:20
Ожидание воина

Adult Swim поделились первым промо-роликом нового сезона легендарного мультсериала «Самурай Джек», созданного Геннадием Тартаковским. Премьера пятого сезона намечена на 11 марта.

Первые четыре сезона шли на Adult Swim с 2001-го по 2004-й годы, затем приключения титульного персонажа продолжились в виде комикса. По словам Тартаковского, он несколько лет работал над полнометражной версией «Самурая Джека», но потом все же решил завершить историю, выпустив мини-сериал, на создание которого канал дал добро. Однако с концовкой 4-го сезона продолжение связано не будет и представит нам единый, сквозной сюжет.

 

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