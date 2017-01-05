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Новости кино

Неудачный подход

05.01.2017 14:20
Неудачный подход

Майкл Китон, сыгравший Бэтмена в двух фильмах Тима Бёртона, дал новое интервью The Hollywood Reporter, в котором вспомнил былое и рассказал о причине своего отказа воплощать образ Брюса Уэйна в «Бэтмене Навсегда». По словам актера, он сразу почуял неладное, узнав о подходе к франшизе режиссера Джоэля Шумахера.

«Тот фильм был полным отстоем! Сценарий “Бэтмена Навсегда” никогда не был хорошим. Я никак не мог понять, почему Шумахер вообще хочет это снимать. Я посетил множество совещаний, но однажды Джоэль сказал: “почему всё должно быть так мрачно?”. Тогда я сразу осознал, что у этого проекта большие проблемы», – сообщил Китон.

Попытка уйти от готической эстетики бёртоновских картина привела к печальному результату, поскольку в «Бэтмене Навсегда» не осталось ни следа от серьезности и адекватности предыдущих частей. И хотя фильм Шумахера был освистан критиками, отличные сборы позволили запустить продолжение – «Бэтмена и Робина» – в котором все недостатки лишь усугубились, а саму ленту и по сей день часто признают худшей киноадаптацией комиксов о Бэтмене и одним из самых плохих фильмов в истории кино.

 

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