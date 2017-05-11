Невероятный Уэйд

Marvel Television и FX Productions заказали производство анимационного сериала о Дэдпуле, естественно с рейтингом R. В первый сезон войдет 10 эпизодов, релиз ожидается во второй половине 2018-го.
Шоураннерами и сценаристами проекта выступят братья Дональд и Стивен Гловеры, создатели теледрамы «Атланта» (одна из звезд которой, Зази Битц, сыграет Домино в полнометражном «Дэдпуле 2»). Также в исполнительных продюсерах мультсериала значатся Джеф Лоэб и Джим Чори.
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