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Новости кино

Обгон новичков

10.01.2017 08:30
Обгон новичков

Disney и Pixar поделились первым трейлером анимационной ленты «Тачки 3», посвященной новым приключениям Молнии МакКуина (которого вновь озвучил Оуэн Уилсон).

Вытесненный новым поколением молниеносных гонщиков, легендарный Молния МакКуин вынужден уйти из спорта, который он так горячо любит. Чтобы вернуться в игру, герой заручается поддержкой молодых и энергичных специалистов по гонкам, которые помогут Молнии одержать победу в грядущем турнире. Также нас ждет появление двух новых персонажей – Джексона Шторма (Арми Хаммер) и Круз Рамирез (Кристела Алонсо).

На широких экранах третья часть франшизы окажется 15 июня.

 

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