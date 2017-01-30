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Обогнав Элис

30.01.2017 09:50
Обогнав Элис

Мистическая лента «Сплит» М. Найт Шьямалана продолжает удерживать лидерство в американском прокате, оттесняя новичков, в том числе экшен «Обитель зла: Последняя глава», который стартовал лишь на четвертой строчке бокс-офиса США, собрав $13,9 миллиона.

Вторая неделя проката принесла триллеру Шьямалана еще 26,3 миллиона долларов ($101,7 миллиона общие сборы). Второе место досталось драмеди «Собачья жизнь», заработавшей за первый уик-энд 18,4 миллиона долларов. Фильм «Скрытые фигуры» снова попал на третью строчку, принеся своим создателям еще 14 миллионов долларов (и $104 миллиона в целом).

 

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