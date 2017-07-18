Объятья Лоррейн

Несколько стильных кадров из шпионского экшен-триллера «Взрывная блондинка» – киноадаптации графического романа «Самый холодный город» с Шарлиз Терон и Джеймсом МакЭвоем в главных ролях.

Сюжет посвящен временам холодной войны, когда агент британской разведки Лоррейн Броутон (Терон) прибывает в Западный Берлин, чтобы расследовать убийство коллеги. Это официальная версия событий, настоящее же задание – найти пропавший список двойных агентов, из-за которого и был убит её друг. Для этого героиня объединяет свои силы с Дэвидом Персивалем (МакЭвой) – начальником местной резидентуры, который поможет Лоррейн выжить в смертоносных шпионских играх.

Режиссерское кресло занял Дэвид Лейтч («Джон Уик», «Дэдпул 2»), автором сценария выступил Курт Йонстад («300 спартанцев», «Последняя фотография»). В каст ленты также вошли София Бутелла, Джон Гудман, Тоби Джонс, Эдди Марсан и Джеймс Фолкнер.

На экранах кинотеатров «Взрывная блондинка» окажется 27 июля.