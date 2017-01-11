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Одинокий страж

11.01.2017 21:00
Одинокий страж

Мэтт Дэймон на новом постере эпической картины Чжана Имоу «Великая Стена». Сюжет рассказывает фантастическую версию создания самого грандиозного оборонительного сооружения на Земле.

В XV веке из Европы в Китай направляется военная экспедиция, чьей целью является порох. Прибыв в Поднебесную, солдаты застают поспешное возведение колоссальной стены. Официальная версия её предназначения – защита от орд монголов, но с наступлением ночи герои узнают, в чём настоящая причина строительства.

Над сценарием работали Тони Гилрой, Карло Бернард и Даг Миро. В актерском составе также задействованы Уиллем Дефо, Педро Паскаль, Энди Лау, Ньюман Акар, Хан Лу и другие.

В отечественном прокате «Великая стена» окажется 2 февраля.

 

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