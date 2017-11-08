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Одна остановка

08.11.2017 11:30
Одна остановка

Лиам Нисон и Вера Фармига на новых кадрах из экшн-триллера «Пассажир». Режиссером ленты выступил Хауме Кольет-Серра («Ночной беглец», «Воздушный маршал»), в касте также значатся Патрик Уилсон и Сэм Нилл.

Непритязательный страховой агент Майкл Вульрих каждый день едет на работу одним и тем же маршрутом на пригородном поезде в компании уже давно знакомых лиц. Во время одной из таких поездок он встречается с таинственной попутчицей, предлагающая ему поучаствовать в странном эксперименте, за который герой получит $75 000 Майклу нужно найти определенного пассажира на его поезде, однако он даже не подозревает, в какой смертельный заговор его втянули. У Вульриха есть только одна остановка, чтобы принять решение, и единственный шанс из тысячи победить.

Российская премьера «Пассажира» запланирована на 8 марта 2018 года.

 

 

 


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