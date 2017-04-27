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Новости кино

Офицер Кей

27.04.2017 11:00
Офицер Кей

Райан Гослинг и Ана де Армас на свежем кадре из киберпанковской ленты «Бегущий по лезвию 2049» режиссера Дени Вильнёва. Также Sony Pictures Russia раскрыли роль Джареда Лето: оскароносный актер появится в образе странноватого изготовителя репликантов.

После событий первой картины прошло 30 лет. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда (Харрисон Форд), бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также Робин Райт, Дэйв Батиста, Маккензи Дэвис, Сильвия Хукс, Ленни Джеймс, Баркхад Абди, Хиам Аббасс, Давид Дастмалчян, Карла Джури и Эдвард Джеймс Олмос, вернувшийся к роли Гаффа из первого фильма.

В российском прокате «Бегущий по лезвию 2049» окажется 5 октября.

 

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