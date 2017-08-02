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Офицеры корабля

02.08.2017 22:30
Офицеры корабля

Порция персонажных постеров сериала «Звёздный Путь: Дискавери» от CBS, действие которого разворачивается за 10 лет до оригинального «Звёздного Пути». В каст вошли Джейсон Айзекс, Соникуа Мартин-Грин, Даг Джонс, Энтони Рэпп и Мишель Йео

Джонс воплотит на экране лейтенанта Сару, научного офицера Звёздного Флота и по совместительству представителя новой для вселенной «Стар Трека» расы инопланетян. Рэпп так же сыграет научного офицера, лейтенанта Стэйметса, являющегося астромикологом, то есть специалистом по грибам. Йео примерит на себя образ капитана Георгиу на корабле Шензу, а Мартин-Грин изобразит капитан-лейтенанта корабля Дискавери.

Шоураннерами выступают Гретхен Берг и Аарон Хэрбертс. «Дискавери» станет первым сериалом франшизы со времен проекта «Звёздный путь: Энтерпрайз». Действие сюжета развернется между эрами оригинального «Звездного Пути» и «Звездного Пути: Следующее поколение». В проекте будет представлен новый корабль, новые персонажи и новые миссии, но в целом сохранится та же характерная для «Стар Трека» атмосфера и идеология. Пилотный эпизод срежиссировал Дэвид Семел.

Премьера sci-fi шоу состоится 24 сентября.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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