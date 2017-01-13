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Огромный стресс

13.01.2017 19:10
Огромный стресс

USA Today взяли новое интервью у Бена Аффлека, обсудив, среди прочего, и предстоящий фильм о Бэтмене. Аффлек, у которого и так выдался нелегкий год, признался, что испытывает невероятное давление со стороны общественности из-за ленты о Тёмном Рыцаре, также прокомментировав свои прежние слова о возможном уходе из проекта.

«Супергеройские картины привлекают огромное количество внимания, с которым не сталкивался ни один мой фильм. Например, мы берем какого-либо актера на 14-ю по значимости роль, а интернет тут же начинает сходить с ума. Я понимаю и принимаю это. Подобное давление всегда ощущается при создании лент о супергероях. Именно поэтому ранее я говорил, что не стану снимать “Бэтмена”, пока не буду полностью уверен в нём. Но когда этот день наступит (а он точно наступит), то я уверен, что давление будет максимальным, и я испытаю наибольший стресс за всю свою профессиональную карьеру. В этом нет никаких сомнений», – пожаловался Бен.

За сценарий отвечают сам Аффлек и Джефф Джонс. Джо Манганьелло воплотит образ суперзлодея Дэфстроука, к роли Альфреда Пенниуорта должен вернуться Джереми Айронс, а Дж.К. Симмонс снова сыграет комиссара Джеймса Гордона (дебют актера в расширенной вселенной DC ожидается в «Лиге Справедливости»). Имена других участников съемочной команды, как и точную дату релиза, WB пока что не сообщают.

 

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