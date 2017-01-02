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Сомнения Бена

02.01.2017 11:54
Сомнения Бена

Больше 8 месяцев прошло с момента назначения Бена Аффлека на пост режиссера нового «Бэтмена», но заметных сдвигов в производстве ленты так и не произошло. На данный момент фильм находится в настолько подвешенном состоянии, что, по словам самого Аффлека, он вскоре может отказаться от режиссерского кресла проекта.

Во время обсуждения гангстерской драмы «Закон ночи» с The Guardian Бену был задан вопрос о нынешнем состоянии «Бэтмена», о котором режиссер отозвался довольно пессимистично: «Сейчас он в несобранном состоянии, сценарий по-прежнему не готов. Если всё не будет доведено до необходимого для меня великолепного уровня, то, думаю, я откажусь от создания этого фильма».

Официальные детали кастинга не разглашаются. Предполагается, что Джо Манганьелло появится в «Бэтмене» в образе суперзлодея Дэфстроука, Джереми Айронс снова сыграет дворецкого Альфреда Пенниуорта, а Дж.К. Симмонс вернется к роли комиссара Джеймса Гордона после своего дебюта в «Лиге Справедливости».

Точную дату релиза супергеройской картины DC и Warner Bros. не называют.

 

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