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Охота симбиота

03.11.2017 08:30
Охота симбиота

Подоспели свежие фотографии со съемочной площадки кинокомикса «Веном» с участием Тома Харди, играющего титульного антигероя. Компанию актеру составят Риз Ахмед, Мишель Уильямс, Рид Скотт, Дженни Слэйт и Скотт Хэйз.

Лента в жанре «научно-фантастический экшн-хоррор» получит рейтинг R, и будет выполнена в духе картин Джона Карпентера и Дэвида Кроненберга. Центральным антагонистом станет Карнаж, также сообщается о появлении в фильме супруги Эдди Брока, Энн Вейинг, одно время выступавшей в качестве носителя симбиота (предполагается, что её сыграет Мишель Уильямс).

Режиссерское кресло занимает Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Охотники на гангстеров»). Последнюю версию сценария написала Келли Марсель («50 оттенков серого»), ранее над скриптом «Венома» работали Джефф ПинкерСкотт Розенберг и Данте Харпер.

Релиз первого проекта из «паучьей» киновселенной Sony ожидается 4 октября 2018 года.

 

 

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