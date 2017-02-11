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Охота за камнями

11.02.2017 13:45
Охота за камнями

Marvel выложили первый официальный ролик со съемок масштабной дилогии «Мстители: Война бесконечности». Своими впечатлениями делятся Роберт Дауни мл., Крис Пратт, Том Холлэнд, продюсер Кевин Файги, режиссеры братья Руссо, а также сценаристы Кристофер Маркус и Стивен МакФили.

Кроме шестерки героев из одноименной команды в «Войне бесконечности» поучаствуют Стражи Галактики (Звёздный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Мантис, Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Черная Пантера и Человек-паук. Роль суперзлодея Таноса исполняет Джош Бролин. Кроме того, в касте значится звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж.

Российская премьера третьих «Мстителей» запланирована на 3 мая 2018 года.

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