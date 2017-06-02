Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Отказники: Скарлетт Йоханссон.
11 фильмов, в которых могла сыграть Скарлетт Йоханссон
Реальность кусается.
Насколько дорого быть вымышленным персонажем?
Код доступа.
12 опаснейших киберпреступников в кино
Эх, хвост-чешуя!
13 лучших драконов в кино и на ТВ
Ума палата.
12 актрис, получивших ученую степень
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Окружение Мии

02.06.2017 08:30
Окружение Мии

Порция стильных персонажных постеров sci-fi драмы «Окджа» от корейского режиссера Пон Чжун ХоСквозь Снег», «Мать»). В актерский состав вошли Тильда Суинтон, Джейк Джилленхол, Пол Дано и Лили Коллинз.

На протяжении 10 беззаботных лет маленькая девочка Мия (Сео Хьён Ан) следила и ухаживала за своим питомцем Окджей – огромным свиненком-мутантом, живущим в её доме в горах Южной Кореи. Но всё меняется, когда могущественная корпорация Мирандо похищает Окджу и перевозит его в Нью-Йорк, поскольку у главы компании, помешанной на пиаре Люси Мирандо (Тильда Суинтон), есть большие планы на счет лучшего друга Мии.

Целеустремленная Мия решает во что бы то ни стало спасти зверушку и начинает свою миссию. Но уже вскоре ситуация усложняется, поскольку на пути девочки встают различные группы людей – капиталисты, демонстранты и потребители, каждый из которых стремится захватить Окджу в свои руки, в то время как Мия лишь хочет вернуть животное домой.

Сценарий к картине написал сам Чжун Хо совместно с Джоном Ронсоном, а одним из продюсеров выступил Брэд Питт. Каст также включает в себя Стивена Яна, Келли Макдоналд, Билла Найи и Джанкарло Эспозито.

Премьера ленты состоялась в рамках 70-го Каннского кинофестиваля, релиз «Окджи» на Netflix ожидается 28 июня.

 

 

 

 

 

 

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

18.05.2017
Трейлер sci-fi драмы «Окджа» со Суинтон и Джилленхолом.
13.05.2017
Первый постер sci-fi драмы «Окджа» с Джилленхолом и Суинтон
28.04.2017
Промо-ролик sci-fi драмы «Окджа» с Тильдой Суинтон.
14.04.2017
Новые кадры из sci-fi драмы «Окджа» со Суинтон.
28.03.2017
Кадры из sci-fi драмы «Окджа» с Суинтон и Джилленхолом.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

Горячая десятка. Ожидаемые фильмы августа 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы августа 2014 года
10 актеров, которые просили убить их персонажей 10 актеров, которые просили убить их персонажей
15 миниатюрных киногероев 15 миниатюрных киногероев
13 самых ярких экранных воплощений короля Артура 13 самых ярких экранных воплощений короля Артура
15 вышедших в тираж звезд 1980-х 15 вышедших в тираж звезд 1980-х
10 киногероев, вынужденных выбирать между «П» и «полным П» 10 киногероев, вынужденных выбирать между «П» и «полным П»

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть