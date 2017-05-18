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Мутант в Америке

18.05.2017 12:00
Мутант в Америке

Netflix показали полноценный трейлер sci-fi драмы «Окджа» от корейского режиссера Пон Чжун ХоСквозь Снег», «Мать»). В актерский состав вошли Тильда Суинтон, Пол Дано, Джейк Джилленхол и Лили Коллинз.

На протяжении 10 беззаботных лет маленькая девочка Мия (Сео Хьён Ан) следила и ухаживала за своим питомцем Окджей – огромным свиненком-мутантом, живущим в её доме в горах Южной Кореи. Но всё меняется, когда могущественная корпорация Мирандо похищает Окджу и перевозит его в Нью-Йорк, поскольку у главы компании, помешанной на пиаре Люси Мирандо (Тильда Суинтон), есть большие планы на счет лучшего друга Мии.

Целеустремленная Мия решает во что бы то ни стало спасти зверушку и начинает свою миссию. Но уже вскоре ситуация усложняется, поскольку на пути девочки встают различные группы людей – капиталисты, демонстранты и потребители, каждый из которых стремится захватить Окджу в свои руки, в то время как Мия лишь хочет вернуть животное домой.

Сценарий к картине написал сам Чжун Хо совместно с Джоном Ронсоном, а одним из продюсеров выступил Брэд Питт. Каст также включает в себя Стивена Яна, Келли Макдоналд, Билла Найи и Джанкарло Эспозито.

Премьера ленты состоится завтра в рамках 70-го Каннского кинофестиваля, релиз «Окджи» на Netflix ожидается 28 июня.

 
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