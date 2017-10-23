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Опасный контракт

23.10.2017 14:30
Опасный контракт

Хотя роль Тора из вселенной Марвел принесла Крису Хемсворту мировую известность, в интервью с The Sydney Morning Herald актер признался, что изначально хотел отказаться от предложения сыграть асгардского супергероя.

«Я переходил дорогу в Ванкувере… и четко помню тот момент, когда получил звонок от моего адвоката и менеджера со словами: “Для тебя есть предложение”. И я говорю: ”О, круто. И что же это?”. “Супергеройский фильм, а контракт на шесть картин”, ответили мне. В общем, мы подумали, что это довольно большое количество проектов для заключения договора и решили отказаться», ‒ заявил Крис.

В российский прокат третья сольная лента о персонаже Хемсворта, «Тор: Рагнарёк», выходит 2 ноября.

 

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