Опасный контракт

Хотя роль Тора из вселенной Марвел принесла Крису Хемсворту мировую известность, в интервью с The Sydney Morning Herald актер признался, что изначально хотел отказаться от предложения сыграть асгардского супергероя.

«Я переходил дорогу в Ванкувере… и четко помню тот момент, когда получил звонок от моего адвоката и менеджера со словами: “Для тебя есть предложение”. И я говорю: ”О, круто. И что же это?”. “Супергеройский фильм, а контракт на шесть картин”, ответили мне. В общем, мы подумали, что это довольно большое количество проектов для заключения договора и решили отказаться», ‒ заявил Крис.

В российский прокат третья сольная лента о персонаже Хемсворта, «Тор: Рагнарёк», выходит 2 ноября.