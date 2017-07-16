Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Свет мой, зеркальце….
12 хорроров о зеркалах, в которые лучше не смотреться
Кинопремьеры месяца. Октябрь.
10 главных фильмов октября 2016 года
Чик-чик – и готово.
17 фильмов со сценами кастрации
Невменяемая любовь.
10 худших клише романтических комедий
Кто из нас летит в Ленинград?
15 лучших фильмов Эльдара Рязанова
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Опыт Алекса

16.07.2017 13:30
Опыт Алекса

Дебютный трейлер и постер диснеевской фэнтези-ленты «Скачок во времени» Авы ДюВерней – экранизации одноименного романа Мадлен Л’Энгл. В каст ленты вошли Крис Пайн, Риз Уизерспун, Майкл Пенья, Зак Галифианакис и Опра Уинфри.

Сюжет ленты рассказывает о докторе Алексе Мёрри (Крис Пайн), который бесследно исчезает во время одного из экспериментов. На поиски ученого отправляется его дочь Мег в компании с одноклассником и младшим кузеном. Им предстоит пройти через путешествия во времени, знакомство со странными мирами и необыкновенными существами.

Российская премьера «Скачка во времени» ожидается 8 марта 2018 года.

 

 
 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

12.07.2017
Первые кадры из фэнтези «Скачок во времени» с Крисом Пайном.
04.08.2016
Ава ДюВерней вошла в историю кино.

 

Свежие рецензии


Главное

Намек понят!
08:00
Намек понят!
10 самых сексапильных сцен, в которых герои не занимаются любовью
Королевская кровь
15.07
Королевская кровь
10 исторических прообразов героев «Игры престолов»
Лапы вверх!
14.07
Лапы вверх!
10 фильмов о войнах людей с разумными животными
Недостающие звенья эволюции
13.07
Недостающие звенья эволюции
Все фильмы франшизы «Планета обезьян» от худшего к лучшему
Цифры всякие нужны, цифры всякие важны
11.07
Цифры всякие нужны, цифры всякие важны
10 фильмов с цифрами в названии
Один на один
10.07
Один на один
12 лучших фильмов, разыгранных всего двумя актерами
Любовь с первого взгляда
09.07
Любовь с первого взгляда
10 самых сексапильных представлений киногероинь
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 неголливудских фильмов-катастроф 10 неголливудских фильмов-катастроф
15 фильмов, в которых могла сыграть Анджелина Джоли 15 фильмов, в которых могла сыграть Анджелина Джоли
15 сиквелов, которые мы потеряли 15 сиквелов, которые мы потеряли
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы августа 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы августа 2014 года
15 фильмов, от которых не спрячешься 15 фильмов, от которых не спрячешься
10 интернет-мемов с участием киногероев 10 интернет-мемов с участием киногероев

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть