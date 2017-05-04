Орды Саранчи

Universal Pictures нашли сценариста для экранизации игры «Gears of War» – им стал Шэйн Салерно, известный по работе над лентами «Армагеддон» и «Особо опасны», а также над грядущими сиквелами «Аватара».

Продюсировать ленту будут голливудские «ветераны» Скотт Стубер («Третий лишний», «Королевство») и Дилан Кларк («Восстание планеты обезьян», «Обливион»). Сценарий фильма расскажет новую историю и не будет основан ни на одной из частей компьютерной франшизы.

Дата начала съемок / выхода «Gears of War» на экраны не сообщается.