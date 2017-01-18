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Ореховое безумие

18.01.2017 19:26
Ореховое безумие

Дебютный трейлер второй части успешного анимационного фильма «Реальная белка». Центрального персонажа мультфильма, белку по имени Злюк, снова озвучил актер Уилл Арнетт.

В сиквеле Злюк столкнется с неприятным и злобным мэром Оуктона, решившим снести парк и построить вместо него опасный парк развлечений. Злюк и команда зверей объединяются, чтобы спасти свой дом, победить мэра и вернуть себе свой парк.

Свои голоса героям «Реальной белки 2» подарили также Кэтрин Хейгл, Джеки Чан, Петер Стормаре, Изабела Монер, Бобби Каннавале, Майя Рудольф и другие. Мировая премьера анимационной ленты состоится 18 августа.

 

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