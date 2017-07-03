Остров невезения

Российская кинокомпания Enjoy Movies, подарившая нам такие ленты, как «Беременный», «Тот ещё Карлосон!» и «Защитники», собирается объявить о своем банкротстве. Несколько недель назад компанию покинули её основатели, братья Сарик и Гевонд Андреасяны, планирующие развивать проект под названием «Большое кино».

По информации агентства «Москва», Enjoy Movies собираются добиться признания статуса банкрота через Арбитражный суд Москвы. Связано это с тем, что у кинокомпании образовались задолженности перед Фондом Кино, Министерством культуры, банком БКФ и несколькими киностудиями. Точная сумма долга не называется.