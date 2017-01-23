Остров зовет

Хотя сериал «Остаться в живых» стал одним из самых значительных явлений телевидения 2000-х, его финал привел в недоумение многих фанатов. Недавно продюсер теледрамы Дэймон Линделоф рассказал журналистам о перспективах возрождения культового сериала.

«Мы с Карлтоном Кьюзом всегда были обеими руками за будущее развитие франшизы. “Остаться в живых” переживет всех нас, включая Джей Джей Абрамса. Есть что-то по-настоящему замечательное в том факте, что Джордж Лукас продал права на “Звёздные Войны”, и теперь ими занимаются люди, выросшие на фильмах саги. Думаю, с “Остаться в живых” должна произойти похожая ситуация», – говорит Линделоф.

На данный момент о планах по возвращению «Остаться в живых» на экраны не сообщалось. Но, судя по всему, телепроект может ждать как полноценное продолжение, так и перезапуск.