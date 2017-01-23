Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Палата №6.
10 безумно нелепых фильмов знаменитых режиссеров
Русские идут!
20 самых опасных кинозлодеев из стран бывшего СССР
В ожидании драконов.
Телесериалы, которые стоит посмотреть в ожидании нового сезона «Игры престолов»
Не разлей вода.
11 фильмов с участием сиамских близнецов
Старики-разбойники.
15 еще работающих режиссеров старше 70 лет
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Остров зовет

23.01.2017 13:05
Остров зовет

Хотя сериал «Остаться в живых» стал одним из самых значительных явлений телевидения 2000-х, его финал привел в недоумение многих фанатов. Недавно продюсер теледрамы Дэймон Линделоф рассказал журналистам о перспективах возрождения культового сериала.

«Мы с Карлтоном Кьюзом всегда были обеими руками за будущее развитие франшизы. “Остаться в живых” переживет всех нас, включая Джей Джей Абрамса. Есть что-то по-настоящему замечательное в том факте, что Джордж Лукас продал права на “Звёздные Войны”, и теперь ими занимаются люди, выросшие на фильмах саги. Думаю, с “Остаться в живых” должна произойти похожая ситуация», – говорит Линделоф.

На данный момент о планах по возвращению «Остаться в живых» на экраны не сообщалось. Но, судя по всему, телепроект может ждать как полноценное продолжение, так и перезапуск.

 

 5

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Большая опасность малого экрана. 10 актеров, которые едва не погибли на съемках сериалов (Евгений Ухов, Film.ru)
12.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Большая опасность малого экрана

Телеиндустрия полна леденящих кровь историй, ничуть не уступающих большому кино, в которых жизни актеров оказывались в шаге от пропасти  →
Глаза б не видели. 13 самых ненавистных персонажей в истории сериалов (Евгений Ухов, Film.ru)
12.09.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Глаза б не видели

Cегодня уже не обязательно быть маньяком или предателем, чтобы тебя ненавидели, – в сериале даже самые положительные персонажи могут оказаться за бортом зрительских симпатий  →
Жираф большой, ему видней. 11 случаев, когда Голливуд ссорился с фанатами, но оказывался прав (Евгений Ухов, Film.ru)
17.07.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Жираф большой, ему видней

Отношения кинопроизводителей и зрителей всегда были непростыми, и равновесия в этом противостоянии «хочу» и «могу» достигнуть не удалось ни разу – невозможно снять...  →
Хорошими делами прославиться можно!. 17 звезд кино, занимающихся благотворительностью (Евгений Ухов, Film.ru)
18.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Хорошими делами прославиться можно!

С большими деньгами приходит большая ответственность – так можно перефразировать стремление кинозвезд не только работать до седьмого пота за гигантские гонорары, но и делиться заработанным  →
Убей своих любимых. 10 актеров, которые просили убить их персонажей (Евгений Ухов, Film.ru)
11.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Убей своих любимых

Многие полагают, что актерская работа – это воплощенная мечта. Ничего особенного не делаешь, но получаешь при этом огромные деньги…  →
показать еще

Новости по теме

03.01.2017
Адам Драйвер не хотел сниматься в «Пробуждении Силы».
09.12.2016
«Частица Бога» от Дж.Дж. Абрамса отложена.
05.12.2016
Джордж Лукас оценил первый спин-офф «Звёздных Войн».
07.11.2016
Дэвид Ойелово о фильме «Частица Бога».
25.10.2016
Джордж Лукас не участвует в создании «Индианы Джонса 5».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 фанатских теорий о подлинном смысле фильмов ужасов 10 фанатских теорий о подлинном смысле фильмов ужасов
16 самых ярких киногероев 2016 года 16 самых ярких киногероев 2016 года
12 голливудских знаменитостей, которые стали героями в реальной жизни 12 голливудских знаменитостей, которые стали героями в реальной жизни
15 самых смешных голливудских камео 15 самых смешных голливудских камео
Кинематографические и телевизионные итоги 2016 года Кинематографические и телевизионные итоги 2016 года
12 режиссеров, начинавших путь в большое кино с анимации 12 режиссеров, начинавших путь в большое кино с анимации

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть