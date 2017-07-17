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Отец апокалипсиса

17.07.2017 09:00
Отец апокалипсиса

В возрасте 77 лет скончался режиссер Джордж Ромеро – легенда зомби-хорроров, снявший «Ночь живых мертвецов» и «Рассвет мертвецов». Как сообщил продюсер Питер Грюнвальд, Ромеро ушел из жизни после непродолжительной, но агрессивной борьбы с раком легкого, слушая саундтрек к одному из своих любимых фильмов, «Тихому человеку».

Хотя мода на ленты о зомби зародилась еще в начале 1930-х, именно Джорджа Ромеро с его дебютной картиной «Ночь живых мертвецов» 1968 года часто признают родоначальником жанра. Затем режиссер выпустил еще пять лент из серии о «живых мертвецах», а в последние годы планировал снять две новые части.

Также в фильмографию Ромеро входят байкерский эпос «Рыцари-наездники», антология «Калейдоскоп ужасов» по сценарию Стивена Кинга, триллер «Обезьяна-убийца» и хоррор «Два злобных глаза», созданный совместно с другой легендой фильмов ужасов, Дарио Ардженто.

У Джорджа Ромеро остались жена и трое детей.

 

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