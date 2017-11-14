Отец Кэйбла

Джош Бролин на фото со съемочной площадки второго «Дэдпула» вместе с «отцом» своего персонажа ‒ комикс-автором Робом Лайфилдом. На широкие экраны продолжение блокбастера о наёмнике Уэйде Уилсоне попадет в мае 2018-го.

Продолжение истории о ненормальном, невыносимом и неубиваемом Дэдпуле, разрушающем все стереотипы о супергероях. Бывшего наёмника, превращённого в мутанта-убийцу, ждут новые «подвиги» ‒ смесь фарса, кровопролития и безумия. Компанию Дэдпулу составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц) и Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой.

Также в каст вошли Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей», Джек Кеси («Штамм», «Морган»), примеривший на себя образ центрального злодея «Чёрного Тома» Кэссиди, японская поп-звезда / актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер»), ТиДжей Миллер, Брианна Хилдебранд, Морена Баккарин, Каран Сони, Лесли Уггамс, Стефан Капичич и Эдди Марсан.

Режиссерское кресло досталось Дэвиду Лейтчу («Джон Уик»), над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю Годдард («Хижина в лесу», «Сорвиголова»).

Релиз кинокомикса запланирован на 31 мая 2018 года.