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Отец Кэйбла

14.11.2017 13:50
Отец Кэйбла

Джош Бролин на фото со съемочной площадки второго «Дэдпула» вместе с «отцом» своего персонажа ‒ комикс-автором Робом Лайфилдом. На широкие экраны продолжение блокбастера о наёмнике Уэйде Уилсоне попадет в мае 2018-го.

Продолжение истории о ненормальном, невыносимом и неубиваемом Дэдпуле, разрушающем все стереотипы о супергероях. Бывшего наёмника, превращённого в мутанта-убийцу, ждут новые «подвиги» ‒ смесь фарса, кровопролития и безумия. Компанию Дэдпулу составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц) и Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой.

Также в каст вошли Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей», Джек Кеси («Штамм», «Морган»), примеривший на себя образ центрального злодея «Чёрного Тома» Кэссиди, японская поп-звезда / актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер»), ТиДжей МиллерБрианна ХилдебрандМорена БаккаринКаран СониЛесли Уггамс, Стефан Капичич и Эдди Марсан.

Режиссерское кресло досталось Дэвиду Лейтчу («Джон Уик»), над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю ГоддардХижина в лесу», «Сорвиголова»). 

Релиз кинокомикса запланирован на 31 мая 2018 года.

 


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