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Отказ Дэдшота

10.02.2017 22:10
Отказ Дэдшота

Переговоры Уилла Смита и Disney закончились неудачно, и актер не появится в игровой адаптации классического мультфильма «Дамбо», где он должен был сыграть главную роль. Режиссером ленты назначен Тим Бёртон, в касте на данный момент значится только Том Хэнкс

Оригинальный «Дамбо» был выпущен в 1941 году и стал четвертым полнометражным мультфильмом студии. В центре сюжета находится цирковой слоненок с необычайно большими ушами, из-за которых над ним издеваются остальные обитатели цирка. Но вскоре Дамбо обнаруживает, что он может использовать свои уши для того, чтобы летать.

Фильм Бёртона представит собой смесь компьютерной графики и игровой картины. За сценарий проекта отвечает Эрен Крюгер, работавший над «Братьями Гримм» и несколькими частями «Трансформеров». Дата начала съемок «Дамбо» не разглашается. 

 

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