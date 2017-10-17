Отряд с Сакаара

Порция свежих кадров из кинокомикса «Тор: Рагнарёк» с участием Халка, Валькирии, Грандмастера, Хелы и каменного гладиатора Корга, роль которого исполнил режиссер фильма Тайка Вайтити.

Сюжет блокбастера расскажет о том, как заключенный на варварской планете Сакаар Тор без своего молота Мёльнира пытается найти способ быстрее попасть обратно в Асгард, чтобы остановить Рагнарёк – процесс разрушения его родного мира, несущий конец Асгардийской цивилизации – от могущественной новой угрозы в лице безжалостной Хелы (Кейт Бланшетт). Но сначала ему предстоит выстоять в смертельном гладиаторском поединке против одного из Мстителей – Невероятного Халка (Марк Руффало).

Сценарий картины написал Эрик Пирсон по сюжету Крэйга Кайла, Кристофера Йоста и Стефани Фольсом. Свои силы с Тором и Халком объединит Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Также в состав третьего «Тора» вошли Том Хиддлстон (Локи), Джефф Голдблюм (Грандмастер), Тесса Томпсон (Валькирия), Энтони Хопкинс (Один), Идрис Эльба (Хеймдалл), Джейми Александер (Сиф), Рэй Стивенсон (Вольштагг), Карл Урбан (Палач Скёрдж), Клэнси Браун (Суртур), Рэйчел Хаус (Топаз), и Сэм Нилл, чья камео-роль всё еще тщательно скрывается.

В широком прокате лента окажется 2 ноября.