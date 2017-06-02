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Отрыв невесты

02.06.2017 22:00
Отрыв невесты

Первый отрывок из комедии «Очень плохие девчонки» с участием Скарлетт Йоханссон, Джиллиан Белл, Иланы Глейзер, Кейт МакКиннон и Зои Кравиц. По сюжету, героини устроили развязный девичник в Майами, который завершился случайным убийством стриптизера.

Сценарий фильма от Люсии Аньелло и Пола Даунса представляет собой микс из «Мальчишника в Вегасе» и «Уик-энда у Берни». Пятеро бывших однокурсниц, не видевших друг друга 10 лет, снимают пляжный дом в Майами, чтобы устроить развеселую и безбашенную вечеринку. Однако в процессе веселья девушки случайно убивают стриптизера, и теперь им срочно нужно придумать, как замять инцидент, пока они не попали в руки к копам.

На широкие экраны комедия попадет 15 июня.

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