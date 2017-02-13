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Оттенки кубиков

13.02.2017 09:30
Оттенки кубиков

На минувшей неделе состоялись сразу три громкие премьеры, и лучший старт показал «Лего. Фильм: Бэтмен». Мультфильм возглавил топ бокс-офиса США, сместив на второе и третье места «На пятьдесят оттенков темнее» и «Джона Уика 2».

Дебютный уик-энд принес создателям анимационной лего-ленты про Тёмного Рыцаря $92,6 миллиона, из которых $55,6 миллиона ‒ за счет американского проката. Эротическая мелодрама по книге Э.Л. Джеймс стартовала в США чуть хуже, с $46,8 миллиона в кармане, однако в зарубежном прокате новые «50 оттенков» заработали целых $100 миллионов. Сиквел боевика о неутомимом киллере Джоне Уике оказался на третьей строчке бокс-офиса США, собрав $30 миллионов ($40,6 с учетом зарубежного проката).

 

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