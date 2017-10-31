Отвязные дочки

Зарубежный постер и отрывок из комедии «Очень плохие мамочки 2». Образы трех молодых мамочек, отправившихся в отрыв на Рождество, воплотили Мила Кунис, Кристен Белл и Кэтрин Хан.

Троица молодых и безбашенных мамочек вновь планирует как следует оторваться, устроив грандиозный девичник на Рождество. Но неожиданно в планы героинь вмешиваются их собственные матери (Сьюзен Сарандон, Кристин Барански и Шерил Хайнс), которые решили провести этот праздник со своими дочерями.

Постановкой и написанием сценария сиквела занимались Джон Лукас и Скотт Мур («Мальчишник в Вегасе»). Также запланирован выпуск мужского спин-оффа под названием «Очень плохие папочки», нескольких ответвлений и телевизионного реалити-шоу по мотивам франшизы.

Вторая часть «Очень плохих мамочек» окажется в российском прокате 7 декабря.