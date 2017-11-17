Отжиг Покемона

Джастис Смит («Бумажные города», «Отжиг») исполнит главную роль в картине «Детектив Пикачу» – первом игровом фильме, основанном на вселенной Покемонов. Режиссером выступит Роб Леттерман, известный по работе над «Подводной братвой» и «Ужастиками».

Впервые данный персонаж появился в японской видеоигре «Великий Детектив Пикачу». Детали сюжета и то, каким образом будет подана история, пока что держатся в секрете. За сценарий отвечают Алекс Хирш («Гравити Фолз») и Николь Перлман («Стражи Галактики», «Капитан Марвел»).

Universal Pictures займутся дистрибуцией картины вне Японии, как это происходило со всеми прежними лентами от Legendary. В Японии же отвечать за дистрибуцию «Детектива Пикачу» будет компания Toho, на протяжении многих лет сотрудничающая с The Pokémon Company.

Старт съемок ленты намечен на 2018 год.