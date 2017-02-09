Пациентки Джин

Уберите детей от экранов: в Сеть попали новые фото со съемок сериала «Цыганка» с участием Наоми Уоттс и Софи Куксон. Сюжет триллера Netflix посвящен Джин Холлоуэй, женщине-психотерапевту, которая заводит опасные интимные отношения с близкими её пациентов.
Режиссером первых двух серий выступит Сэм Тейлор-Джонсон, снявшая «50 оттенков серого». В актерский состав также вошли Билли Крудап, Пурна Джаганнатан, Фрэнк Дил, Люси Бойнтон, Крис Мейер, Кимберли Куинн и другие. Всего первой сезон будет состоять из 10 эпизодов, премьера ожидается в этом году.
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