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Парк трейлеров

23.01.2017 23:35
Парк трейлеров

Братья Руссо объявили об официальном старте съемок дилогии Марвел «Мстители: Война бесконечности», которая соберет вместе беспрецедентную команду супергероев. Также режиссеры выложили первое фото со съемочной площадки.

Фильмы дилогии будут сниматься друг за другом (полное название второго еще не объявлено) в течение 2017 года. Авторами сценария выступили Кристофер Маркус и Стивен МакФили, а также над проектом будет трудиться Джеймс Ганн.

Кроме шестерки героев из одноименной команды в «Войне бесконечности» поучаствуют Стражи Галактики (Звёздный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Черная Пантера и Человек-паук. Роль главного антагониста, пришельца Таноса, исполняет Джош Бролин. Кроме того, в касте значится звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж.

Отечественный релиз третьих «Мстителей» намечен на 3 мая 2018 года.

 

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