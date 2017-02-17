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Пары из Остина

17.02.2017 08:30
Пары из Остина

Дебютный постер музыкальной драмы «Песня за песней» от режиссера Терренса Малика. Звездный каст проекта составляют Майкл ФассбендерРайан Гослинг, Натали Портман, Кристиан Бэйл, Руни МараБенисио Дель ТороКейт Бланшетт и Вэл Килмер.

В центре сюжета находится современная история любви двух пар из Остина, штат Техас. Фэй (Мара) и БиВи (Гослинг), зарабатывающие написанием текстов песен, как и музыкальный магнат Кук (Фассбендер) с его возлюбленной-официанткой (Портман), пытаются пробиться к успеху в мире рок-н-ролла, полного соблазнов и предательств.

Значительная часть картины будет посвящена миру музыкальной индустрии Остина, а в качестве гостей в фильме Малика появятся известные исполнители и коллективы, в числе которых Red Hot Chili Peppers, Lykke Li, The Black Lips, Игги Поп, Florence and the Machine и Патти Смит.

Мировая премьера «Песни за песней» ожидается 17 марта.

 

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