Павшее царство

Появился локализованный постер сиквела «Мира Юрского периода», релиз которого намечен на июнь следующего года. В актерском составе значатся Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм, Джеймс Кромуэлл и другие.
Режиссерское кресло проекта занимает Хуан Антонио Байона. Автором сценария выступили Колин Треворроу и Дерек Коннолли. В каст также записались Тоби Джонс, Рэйф Сполл, Джеральдин Чаплин, Тед Левайн, Даниэлла Пинеда и Джастис Смит. Продюсерами фильма выступили Фрэнк Маршалл и Стивен Спилберг.
Премьера сиквела «Мира Юрского периода» состоится 22 июня 2018 года.
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