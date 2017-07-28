Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Бреешь?
12 актрис, расставшихся с волосами ради роли
Грехи молодости.
10 знаменитых актеров, начинавших карьеру с хоррор-фильмов
Развлекся сам – расскажи друзьям.
Еще 10 фильмов, рекламировавшихся необычными способами
Дома поговорим!
12 сериальных тандемов, ставших парами в реальной жизни
Недавно гостила в чудесной стране….
13 самых неожиданных способов попасть в фантастические миры
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Павшее царство

28.07.2017 12:00
Павшее царство

Появился локализованный постер сиквела «Мира Юрского периода», релиз которого намечен на июнь следующего года. В актерском составе значатся Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм, Джеймс Кромуэлл и другие.

Режиссерское кресло проекта занимает Хуан Антонио Байона. Автором сценария выступили Колин Треворроу и Дерек Коннолли. В каст также записались Тоби Джонс, Рэйф Сполл, Джеральдин Чаплин, Тед Левайн, Даниэлла Пинеда и Джастис Смит. Продюсерами фильма выступили Фрэнк Маршалл и Стивен Спилберг.

Премьера сиквела «Мира Юрского периода» состоится 22 июня 2018 года.

 

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Дальше без меня. 10 грядущих сиквелов, потерявших оригинальных актеров (Евгений Ухов, Film.ru)
22.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Дальше без меня

Не так много в мире осталось актеров, которые сознательно не желают связывать себя с большими франшизами и не подписываются на продолжения  →
Верная ставка. 10 грядущих картин, которым по силам собрать миллиард долларов (Евгений Ухов, Film.ru)
19.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Верная ставка

Заработать в прокате миллиард долларов до сих пор считается в Голливуде грандиозным достижением  →

Новости по теме

08.07.2017
Крис Прэтт на первых фото со съемок «Мира Юрского периода 2».
22.06.2017
Первый тизер-постер и полное название сиквела «Мира Юрского периода»
09.05.2017
Джефф Голдблюм о сиквеле «Мира Юрского периода».
28.04.2017
Джеймс Кромуэлл о своей роли в сиквеле «Мира Юрского периода».
26.04.2017
Джефф Голдблюм сыграет в сиквеле «Мира Юрского периода».

 

Свежие рецензии


Главное

Кинопремьеры месяца. Август
08:00
Кинопремьеры месяца. Август
10 главных фильмов августа 2017 года
Рано радуетесь!
27.07
Рано радуетесь!
11 оступившихся звезд, которые получат шанс на возвращение в ближайшем будущем
Слово из четырех букв
25.07
Слово из четырех букв
10 фильмов с самым частым употреблением слова fuck
Уговор дороже денег
24.07
Уговор дороже денег
9 актеров, наказанных судом за отказ сниматься
Искусство проиграть
23.07
Искусство проиграть
10 лучших фильмов о военных поражениях
Мы его теряем!
22.07
Мы его теряем!
10 фильмов, в которых от главной звезды избавляются уже в первом акте
Их не догонят!
21.07
Их не догонят!
10 самых сексапильных экранных лесбиянок и бисексуалок
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 главных фильмов июня 2017 года 10 главных фильмов июня 2017 года
10 знаменитых актеров и актрис, известных как игроки в покер 10 знаменитых актеров и актрис, известных как игроки в покер
10 самых сексапильных экранизаций книг 10 самых сексапильных экранизаций книг
10 самых ненужных откровенных сцен в истории кино 10 самых ненужных откровенных сцен в истории кино
13 безумных ученых в кино и на ТВ 13 безумных ученых в кино и на ТВ
10 грандиозных декораций, выстроенных ради единственной сцены 10 грандиозных декораций, выстроенных ради единственной сцены

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть