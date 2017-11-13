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Печаль Гетти

13.11.2017 20:30
Печаль Гетти

Кристофер Пламмер, которому предстоит заменить Кевина Спейси в триллере «Все деньги мира» Ридли Скотта, высказался о скандальной ситуации, сложившейся вокруг актера, и выступил в поддержку своего коллеги.

«Мне кажется, что случившееся с Кевином очень печально. Ведь он такой талантливый и чрезвычайно одаренный актер, и от этого грустно вдвойне», ‒ заявил Пламмер в беседе с Vanity Fair. «Просто обидно. Больше мне нечего сказать, потому что так оно и есть».

На прошлой неделе Sony объявили о своем решении вырезать из фильма все сцены с участием Спейси, а затем переснять их, но уже с Пламмером в роли Джона Пола Гетти. Стоимость пересъемок с учетом остальных затрат составит около $10 миллионов (при этом производственный бюджет картины равен $40 миллионам). Дата премьеры «Всех денег мира» не изменится ‒ лента выйдет на экраны 22 декабря.

 


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