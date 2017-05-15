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Печать дракона

15.05.2017 16:10
Печать дракона

Сиквел фэнтези-ленты «Вий» с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером получил новое название – «Тайна Печати дракона: путешествие в Китай», а также обзавелся свежим тизер-постером.

По сюжету, английский путешественник Джонатан Грин (Джейсон Флеминг) получает от императора Петра I заказ на изготовление карт восточных рубежей России. Ему предстоит долгий путь, полный невероятных приключений и опасностей, который приведёт его… в Китай! Картограф столкнётся с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, принцессами из Поднебесной, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ваном, Царём всех драконов.

Режиссером и сценаристом выступил Олег Степченко, команда Джеки Чана занималась постановкой боевых и экшен-сцен. В касте также значатся Павел Воля, Рутгер Хауэр, Андрей Мерзликин, Юрий Колокольников, Чжан Ланьсинь, Чарльз Дэнс, Александр Робак, Кристофер Фэйрбэнк, Анна Чурина и другие. Одну из главных ролей исполнила Яо Синтон, ранее снимавшаяся вместе с Чаном в «Доспехах бога 3: Миссия Зодиак».

Точная дата премьеры «Тайны Печати дракона» пока что не называется.

 

 

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