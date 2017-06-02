Педаль в пол

Появились сразу два новых трейлера криминального экшена «Малыш на драйве» от режиссера лент «Зомби по имени Шон» и «Скотт Пилигрим против всех» Эдгара Райта. Каст боевика составили Ансель Элгорт, Кевин Спейси, Джейми Фокс, Лили Джеймс, Джон Бернтал и Джон Хэмм.

Юный водитель по кличке «Малыш» (Ансель Элгорт) работает на профессиональных грабителей банков. В один момент он внезапно оказывается втянутым в одно из ограблений, которое, к его глубокому сожалению, выходит из-под контроля, и все начинает идти совсем не по плану.

На российские экраны фильм попадет 24 августа.