Перед стражами

«Форсаж 8» продолжает стремительный заезд по мировому прокату, и сборы экшена уже преодолели отметку в $1 миллиард. Между тем, в международном прокате стартовали «Стражи Галактики 2», заработавшие $101,2 миллиона в 37-ми странах.

Восьмая часть «Форсажа» снова оказалась лидером американского бокс-офиса, за третью неделю добавив еще $19,4 миллиона (суммарные сборы: $192,7 млн в США и $867,6 млн в зарубежном прокате). На второе место попала комедия «Как быть латиноамериканским любовником» с $12 миллионами, а на третье – индийский эпик «Бахубали: Завершение», за дебютный уик-энд собравший $10,1 миллиона.