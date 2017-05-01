Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Нет, ребята, все не так!
10 фильмов перевравших реальные события
Молчание – золото.
10 молчаливых киногероев
Танцоры и мушкетеры.
15 зарубежных рекордсменов советского проката
Едят же люди!
10 фильмов для зрителей с крепким желудком
В общем, все умерли….
12 известных персонажей, чья смерть осталась за кадром
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Перед стражами

01.05.2017 10:00
Перед стражами

«Форсаж 8» продолжает стремительный заезд по мировому прокату, и сборы экшена уже преодолели отметку в $1 миллиард. Между тем, в международном прокате стартовали «Стражи Галактики 2», заработавшие $101,2 миллиона в 37-ми странах.

Восьмая часть «Форсажа» снова оказалась лидером американского бокс-офиса, за третью неделю добавив еще $19,4 миллиона (суммарные сборы: $192,7 млн в США и $867,6 млн в зарубежном прокате). На второе место попала комедия «Как быть латиноамериканским любовником» с $12 миллионами, а на третье – индийский эпик «Бахубали: Завершение», за дебютный уик-энд собравший $10,1 миллиона.

 

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Кинопремьеры месяца. Май. 10 главных фильмов мая 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
28.04.2017
Борис Иванов, Film.ru

Кинопремьеры месяца. Май

Любите заранее планировать походы в кино? Мы подготовили для вас перечень десяти самых громких майских премьер. Это не хит-парад «лучших из лучших», но это ленты, которые могут...  →
Папка приехал!. Рецензия на фильм «Стражи Галактики. Часть 2» (Борис Иванов, Film.ru)
26.04.2017
Борис Иванов, Film.ru

Рецензия на фильм «Стражи Галактики. Часть 2»

Зажигательная фантастическая комедия, которая не всегда удачно маскируется под экшен-блокбастер и мелодраму  →
Малыш Грут, продажи повышающий. Как второстепенный персонаж «Стражей Галактики» подмял под себя сиквел (Артем Заяц, Film.ru)
23.04.2017
Артем Заяц, Film.ru

Малыш Грут, продажи повышающий

Малыш Грут внезапно стал чуть ли не главным героем: ради него режиссер даже изменил сюжет сиквела. За что деревяшке такая честь?  →
Дайджест новостей за неделю 10.04-16.04. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
16.04.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 10.04-16.04

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Быстрые, дерзкие, как пуля резкие. Как эволюционировали заголовки франшизы «Форсаж» за 16 лет (Артем Заяц, Film.ru)
16.04.2017
Артем Заяц, Film.ru

Быстрые, дерзкие, как пуля резкие

Говоря о сиквелах «Форсажа», все главным образом обсуждают новых режиссеров, новые захватывающие дух трюки, пополнения в команде Доминика Торетто и, конечно, автомобили. Но эта франшиза...  →
Блог: Восьмой "Форсаж" пожиже седьмого (Борис Хохлов)
27.04.2017
Борис Хохлов

Блог: Восьмой «Форсаж» пожиже седьмого

Восьмой "Форсаж" пожиже седьмого, но не такой унылый, как четвертый и шестой, жить можно. Проблема с Грэем, который никогда виртуозом камеры и экшена не был, вот и здесь кадр чуть более...  →
Блог: Слоупок сандэй найт (Борис Хохлов)
17.04.2017
Борис Хохлов

Блог: Слоупок сандэй найт

...  →
Блог: Искренне не понимаю (Евгений Ухов)
13.04.2017
Евгений Ухов

Блог: Искренне не понимаю

Искренне не понимаю, как одним и тем же ртом можно ругать Защитников и воспевать Форсажи. Восьмой фильм ужасен. Пытка, в которой градус тупости персонажей уступает лишь величинам отрицания законов...  →
Фоторепортаж: Блокбастер MARVEL «Стражи Галактики. Часть 2» в Москве!
28.04.2017

Фоторепортаж: Блокбастер MARVEL «Стражи Галактики. Часть 2» в Москве!

Режиссёр Джеймс Ганн, актеры Майкл Рукер (Йонду) и Пом Клементьефф (Мантис) представили блокбастер MARVEL «Стражи Галактики. Часть 2» в Москве. ...  →
показать еще

Новости по теме

30.04.2017
Промо второй части «Стражей Галактики» в стиле ситкомов 1980х.
28.04.2017
Кевин Файги подтвердил теорию о камео Стэна Ли в фильмах Марвел.
24.04.2017
Ролик о создании сиквела «Стражей Галактики» Марвел.
24.04.2017
«Форсаж 8» продолжает лидировать в мировом прокате.
21.04.2017
«Форсаж» получит спин-офф о персонажах Скалы и Стэйтема.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

16 главных WTF-моментов в фильмах 2016 года 16 главных WTF-моментов в фильмах 2016 года
10 самых шокирующих голливудских разводов 10 самых шокирующих голливудских разводов
10 наиболее продолжительных художественных фильмов всех времен 10 наиболее продолжительных художественных фильмов всех времен
Еще 5 голливудских секретов, о которых не принято говорить вслух Еще 5 голливудских секретов, о которых не принято говорить вслух
7 киноспособов справиться с ожившей мумией 7 киноспособов справиться с ожившей мумией
15 телепремьер начала 2016 года 15 телепремьер начала 2016 года

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть