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Новости кино

Первая Оса

23.07.2017 15:10
Первая Оса

Мишель Пфайффер и Лоренс Фишбёрн присоединились к актерскому составу фильма «Человек-муравей и Оса». Пфайффер воплотит образ Джанет ван Дайн – оригинальной Осы и супруги Хэнка Пима, а Фишбёрну досталась роль доктора Билла Фостера / Голиафа, помощника Пима и Тони Старка.

Режиссером второго «Человека-муравья» выступает Пейтон Рид, над сценарием фильма работали исполнитель главной роли Пол Радд, а также Эндрю БаррерГэбриель Феррари и Адам МакКей.

Премьера «Человека-муравья и Осы» с участием Пола Радда, Эванджелин Лилли (Хоуп ван Дайн / Оса), Майкла Дугласа (доктор Хэнк Пим), Джереми Реннера (Клинт Бартон / Соколиный Глаз), Майкла Пеньи (Луис), Ханны Джон-Кэймен, Рэндолла Парка и Уолтона Гоггинса назначена на 5 июля 2018 года.

 

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