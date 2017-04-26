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Питомец Стива

26.04.2017 16:10
Питомец Стива

Комедийный боевик «Его собачье дело» обзавелся первым трейлером. В центре сюжета находится частный детектив (Брюс Уиллис), который пытается вызволить свою собаку из лап безжалостных бандитов во главе с Джейсоном Момоа.

Стивен Форд (Уиллис) – частный детектив из Лос-Анджелеса, чьего любимого пса по кличке Бадди похищает пресловутая шайка бандитов. Пытаясь отыскать бесследно исчезнувшую собаку, герой постепенно впутывается в череду странных обстоятельств – лидер группировки прибегает к шантажу и вынуждает Стива работать на себя, взамен обещая вернуть питомца в целости и сохранности. Одновременно с этим на хвост детективу сели два грозных брата-самоанца, которым Форд по-крупному задолжал. Впрочем, Стива это не останавливает, ведь он действительно готов пойти на всё, чтобы воссоединиться со своей любимой собакой. 

Режиссерами и сценаристами ленты выступили Марк и Робб КалленыДвойной КОПец», «Грязный Гарри»). В актерский состав также вошли Фамке ЯнссенДжон ГудманАдам Голдберг, Элизабет РомТомас МиддлдитчСтефани СигманКал Пенн и другие.

В российском прокате фильм окажется 8 июня.

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