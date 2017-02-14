Пиво Асгардца

Marvel Studios поделились роликом о создании сцены после титров «Доктора Стрэнджа» с участием Тора. Срежиссировал сцену Тайка Вайтити – постановщик «Тора 3: Рагнарёк» и двух частей короткометражки «Команда Тора».

Стивен Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) был искусным хирургом, слишком влюбленным в свою работу и бесконечно уверенным в себе. Страшная автокатастрофа, в которой, по вине Стефана, погибла его беременная жена, лишила руки доктора былой чувствительности. Потеряв смысл жизни, герой отправился на поиски средства исцеления тела и души и, спустя многие годы, стал одним из могущественных магов Земли.

Над сценарием блокбастера Скотта Дерриксона работали С. Роберт Каргилл («Синистер», «Синистер 2») и Джон Спэйтс («Прометей», «Мумия»). В актёрский состав также вошли Тильда Суинтон, Чиветель Эджиофор, Рэйчел МакАдамс, Мадс Миккелсен, Скотт Эдкинс и другие.

Цифровой релиз супергеройской ленты состоится уже сегодня.