Наверх
Фильмы 2017 Невеста Притяжение Звонки Лего. Фильм: Бэтмен На пятьдесят оттенков темнее Джон Уик 2 Великая Стена Обитель зла: Последняя глава Защитники
Как пройти в библиотеку?
10 самых запутанных кинолабиринтов
У вас товар, у нас купец.
13 самых завидных женихов Голливуда
Экипаж приветствует вас на борту.
12 голливудских звезд, страстно любящих небо
Со слезами на глазах.
10 самых драматических моментов в комикс-экранизациях
Супер, но не пупер.
10 худших супергеройских киноадаптаций
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Планета Рыцаря

11.02.2017 09:42
Планета Рыцаря

Warner Bros. нашли режиссера для новой сольной картины о Бэтмене – постановщик «Монстро» и «Войны Планеты обезьян» Мэтт Ривз обошел своих конкурентов и теперь планирует занять режиссерское кресло блокбастера. За исполнение главной роли и продюсирование ленты по-прежнему отвечает Бен Аффлек.

Последнюю версию сценария «Бэтмена» написал Крис Террио («Операция "Арго"», «Бэтмен против Супермена») на основе раннего скрипта Аффлека и Джеффа Джонса. Джо Манганьелло воплотит образ суперзлодея Дэфстроука, к роли дворецкого Альфреда вернется Джереми Айронс, а Дж.К. Симмонс сыграет комиссара Джеймса Гордона. 

Точную дату релиза WB не называют, съемки же должны начаться во второй половине этого года.

 

 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Дары небожителей. 10 самых безумных и дорогих подарков голливудских знаменитостей (Борис Иванов, Film.ru)
11.12.2016
Борис Иванов, Film.ru

Дары небожителей

Приближаются Новый Год и Рождество – время дарить и получать подарки. Мы знаем, как это делается в России. А как это делается в Голливуде?  →
Возвращение блудных звезд. 10 голливудских звезд, совершивших камбэк (Борис Иванов, Film.ru)
20.11.2016
Борис Иванов, Film.ru

Возвращение блудных звезд

Когда голливудская звезда теряет свой блеск, ей очень трудно вновь его обрести. Слишком уж высока конкуренция среди актеров, которые борются за лучшие роли в потенциальных хитах. Однако камбэки все...  →
У вас товар, у нас купец. 13 самых завидных женихов Голливуда (Евгений Ухов, Film.ru)
05.11.2016
Евгений Ухов, Film.ru

У вас товар, у нас купец

Мужчины имеют перед женщинами существенное преимущество – они и расцветают позже, и стареют гораздо привлекательнее. Но это вовсе не значит, что созревает такой «фрукт» только к...  →
Развод и девичья фамилия. 10 самых шокирующих голливудских разводов (Борис Иванов, Film.ru)
12.10.2016
Борис Иванов, Film.ru

Развод и девичья фамилия

Голливудские романтические союзы не отличаются стойкостью и долговечностью. Злые языки часто говорят, что звезды сходятся и расходятся не по велению сердца, а по приказу пиарщиков, чтобы...  →
Голливудский роял-флэш. 10 знаменитых актеров и актрис, известных как игроки в покер (Борис Иванов, Film.ru)
03.08.2016
Борис Иванов, Film.ru

Голливудский роял-флэш

На одну успешную звезду приходится сотни тех, кто добился лишь «Кушать подано». Поэтому многие экранные знаменитости азартны по натуре, и они обожают покер  →
показать еще

Новости по теме

03.02.2017
Фанатка просит назначить Снайдера режиссером нового «Бэтмена».
01.02.2017
Джеймс Ганн знает, кто должен снимать нового «Бэтмена».
31.01.2017
Бен Аффлек не будет снимать нового «Бэтмена».
27.01.2017
«Закон Ночи» Бена Аффлека провалился в мировом прокате.
25.01.2017
Джо Манганьелло обещает воплотить идеального Дэфстроука.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 знаменитых актеров и актрис, у которых есть незнаменитые близнецы 10 знаменитых актеров и актрис, у которых есть незнаменитые близнецы
12 фанатов, сумевших охомутать своих голливудских кумиров 12 фанатов, сумевших охомутать своих голливудских кумиров
10 кинопрезидентов, которые легко обошли бы на выборах Трампа 10 кинопрезидентов, которые легко обошли бы на выборах Трампа
5 фильмов, в которых Роберт Дауни-мл. снимался за еду 5 фильмов, в которых Роберт Дауни-мл. снимался за еду
18 фильмов, вышедших после смерти актера 18 фильмов, вышедших после смерти актера
10 неснятых фильмов, которые могли взорвать кассу 10 неснятых фильмов, которые могли взорвать кассу

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть