Планета Рыцаря

Warner Bros. нашли режиссера для новой сольной картины о Бэтмене – постановщик «Монстро» и «Войны Планеты обезьян» Мэтт Ривз обошел своих конкурентов и теперь планирует занять режиссерское кресло блокбастера. За исполнение главной роли и продюсирование ленты по-прежнему отвечает Бен Аффлек.

Последнюю версию сценария «Бэтмена» написал Крис Террио («Операция "Арго"», «Бэтмен против Супермена») на основе раннего скрипта Аффлека и Джеффа Джонса. Джо Манганьелло воплотит образ суперзлодея Дэфстроука, к роли дворецкого Альфреда вернется Джереми Айронс, а Дж.К. Симмонс сыграет комиссара Джеймса Гордона.

Точную дату релиза WB не называют, съемки же должны начаться во второй половине этого года.